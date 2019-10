Portugal com défice de 0,1% no 2.º trimestre, abaixo dos 0,7% da zona euro – Eurostat

O défice da zona euro foi, no segundo trimestre, de 0,7 por cento e o da UE de 0,9 por cento, com Portugal a apresentar um défice de 0,1 por cento, depois de ter registado um excedente orçamental no período anterior, segundo o Eurostat.

Segundo dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, défice público português agravou-se 0,5 pontos percentuais face ao excedente de 0,55 do Produto Interno Bruto (PIB) registado no primeiro trimestre, mas melhorou 1,9 pontos na comparação com o défice de 2,0 por cento registado no período homólogo de 2018.

Entre abril e junho, o défice da zona euro fixou-se nos 0,7 por cento do PIB, aumentando face ao trimestre anterior (0,6 por cento) e ao homólogo (0,3 por cento).

Na União Europeia, o défice agravou-se para os 0,9 por cento do PIB, face aos 0,6 por cento do segundo trimestre de 2018 e aos 0,8 por cento dos primeiros três meses do ano.

Portugal foi o Estado-membro que apresentou o menor défice público em percentagem do PIB (-0,1 por cento), seguido da Polónia (-0,2 por cento) e da Eslováquia (-0,4 por cento), com a Roménia (-4,5 por cento), a França (-3,4 por cento) e o reino Unido (-3,1 por cento) a registarem os maiores défices, entre os países para os quais há dados disponíveis.

O Luxemburgo apresentou o maior excedente orçamental (3,0 por cento), seguido pela Dinamarca e Holanda (2,3 por cento cada).