Portugal com 599 mortos e 18.091 infetados

Portugal regista hoje 599 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na terça-feira, e 18.091 infetados (mais 613), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (339), seguida pelo Centro (136), pela região de Lisboa e Vale Tejo (111) e do Algarve, com nove mortos.

O boletim regista quatro óbitos nos Açores.

Relativamente a terça-feira, em que se registavam 567 mortos, hoje observou-se um aumento percentual de 6% (mais 32).

De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 19.091 casos confirmados, mais 613, o que representa um aumento de 9,4% face a terça-feira.