Portugal com 4.º maior aumento dos preços das casas no 2.º trimestre

Portugal teve o quarto maior aumento homólogo dos preços das casas (10,1 por cento) no segundo trimestre do ano, mais do dobro do avanço da zona euro e da União Europeia (4,2 por cento cada), segundo o Eurostat.

No segundo trimestre do ano, os preços das habitações, medido pelo índice dos preços das habitações, aumentou 4,2 por cento na zona euro e na União Europeia (UE) face ao mesmo período de 2018 e, respetivamente, 1,7 por cento e 1,6 por cento na comparação em cadeia.

Os maiores aumentos homólogos dos preços das casas foram registados na Hungria (14,0 por cento), no Luxemburgo (11,4 por cento), na Croácia (10,4 por cento) e em Portugal (10,1 por cento), tendo havido um recuo, de 0,2 por cento, em Itália.

Face ao primeiro trimestre do ano, entre abril e junho, os preços do imobiliário para habitação subiram em todos os Estados-membros, com especial destaque para a Letónia (5,6 por cento), Luxemburgo (5,1 por cento) e Chipre (4,2 por cento).

Em Portugal , o preço das casas avançou 3,2 por cento do primeiro para o segundo trimestre do ano.