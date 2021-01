Nas Notícias Portugal com 293 mortos e 12 435 novos casos de covid-19 Por

Foram registados em Portugal, no último período de 24 horas, 293 mortos e 12 435 novos casos de covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, há menos doentes internados, com 6544 pessoas hospitalizadas, mas registou-se um aumento nos internamentos em cuidados intensivos, agora com 843 doentes.

Nas últimas 24 horas, 14 014 pessoas ficaram livres da doença, com o total de recuperados a ascender agora a 518 900.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, estão contabilizados 12 179 mortos e 711 018 casos de infeção.