Portugal colocou 750 ME em dívida a 15 anos a uma taxa de juro mínima de 0,490%

Portugal colocou hoje 750 milhões de euros, montante mínimo anunciado, em Obrigações do Tesouro (OT) a 15 anos à taxa de juro, de novo mínima de sempre, de 0,490 por cento, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP, agência que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 750 milhões de euros em OT com maturidade em 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 0,490 por cento, um novo mínimo de sempre, abaixo da registada em 11 de setembro, de 0,676 por cento, anterior mínimo histórico.

A procura cifrou-se em 1.855 milhões de euros, 2,47 vezes o montante colocado.

No anterior leilão comparável, em 11 de setembro, Portugal colocou 400 milhões de euros em OT com maturidade também em 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 0,676 por cento, abaixo da verificada no anterior leilão comparável de 12 de junho (1,052 por cento), e a procura atingiu 919 milhões de euros, 2,3 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) tinha anunciado para hoje a realização de um leilão de OT com maturidades em 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) num montante indicativo global entre 750 e 1.000 milhões de euros.