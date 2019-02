Portugal coloca mil milhões em dívida a 10 e 15 anos com juros a caírem para mínimos

Portugal colocou hoje 1.000 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e 15 anos, com juros a caírem, para mínimos de sempre no prazo mais curto, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP, agência que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 705 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de junho de 2029 (cerca de 10 anos) à taxa de juro de 1,568 por cento, abaixo daquela registada em 14 de novembro de 2018 (1,908 por cento) e do anterior nível mínimo de 1,670 por cento verificada em 09 de maio de 2018.

A procura das OT a 10 anos cifrou-se em 1.530 milhões de euros, 2,17 vezes o montante colocado.

Em OT com maturidade em 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) foram colocados 295 milhões de euros à taxa de juro de 2,045 por cento, abaixo da do anterior leilão comparável de 11 de julho (2,257 por cento), tendo a procura atingido 675 milhões de euros, 2,29 vezes o montante colocado.

O leilão de OT a cerca de 16 anos de 11 de julho de 2018 foi o único realizado desde pelo menos 2017.

O IGCP tinha anunciado a realização de dois leilões de OT a 10 e a 15 anos, com um montante indicativo global entre 750 e 1.000 milhões de euros.