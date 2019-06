Portugal coloca 1250 milhões em dívida a 10 e 15 anos com juros a caírem para mínimos

Portugal colocou hoje 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e 15 anos, com juros a caírem, para mínimos de sempre nos dois prazos, foi hoje anunciado.

Segundo a página do IGCP, agência que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 625 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de junho de 2029 (cerca de 10 anos) à taxa de juro de 0,639 por cento, abaixo da do anterior leilão comparável de 08 de maio em que foram colocados 800 milhões de euros à taxa de juro de 1,059 por cento, que também havia sido um mínimo histórico.

Em OT com maturidade em 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) foram colocados hoje também 625 milhões de euros à taxa de juro de 1,052 por cento, abaixo da do anterior leilão comparável de 08 de maio, em que foram colocados 450 milhões de euros à taxa de juro 1,563 por cento.

Em 08 maio de 2019, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em OT a 10 e 15 anos, com os juros a caírem para mínimos de sempre no prazo mais curto.