Desporto Portugal assume liderança do ranking mundial de futebol de praia Por

A seleção portuguesa de futebol de praia assumiu a liderança do ranking internacional, divulgado pela Beach Soccer Worldwide, após um ano de 2019 pleno de êxitos internacionais, que culminou com a conquista do título mundial.

A subida ao comando, destronando o Brasil, justifica-se com o cetro conquistado no Mundial realizado no Paraguai, com o triunfo na Liga Europeia e a medalha de ouro nos Jogos Europeus, em Minsk.

Portugal, que nos últimos seis anos nunca abandonou o ‘top 3’ da hierarquia mundial, tem agora 4.566 pontos, mais 21 do que os ‘canarinhos’ (4.545), enquanto a Itália, vice-campeã do mundo, completa o pódio, com 3.946.

Esta é a segunda vez desde 2017 que Portugal ascende ao topo do ranking mundial. Além da ‘equipa das quinas’, apenas o Brasil e a Rússia estiveram no primeiro lugar da classificação.