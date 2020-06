Nas Redes Porto e Gaia “informam” a DGS do atraso sobre “a noite de São João” Por

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou nas redes sociais, ao final da manhã, um conjunto de recomendações para o São João, motivando uma crítica mordaz das Câmaras Municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Em causa está a ‘demora’ na publicação, uma vez que o São João é festejado na noite de 23 para 24 de junho, com arruadas que só terminam… pela hora a que a DGS publicou as recomendações

Num comunicado conjunto, as autarquias do Porto e de Gaia “informam” a DGS “que a noite de São João se comemora a 23 de junho”.

As autarquias destacaram ainda “o elevado nível de civismo e cumprimento rigoroso generalizado de todas as normas”, isto quando as recomendações da DGS foram publicadas depois de ‘terminado’ o São João.

No Porto, um forte dispositivo policial garantiu que os festejos fossem comedidos, sem aglomerações que permitissem um contágio fácil da covid-19.

Mas não foram só as Câmaras do Porto e de Gaia a ‘responder’ à DGS. A publicação desta entidade nas redes sociais está também a ser criticada por muitos internautas, quer pelo atraso, quer pela ‘incoerência’ face a outros eventos.

Muitos apontam os casos concretos da Festa do Avante!, marcada para o início de setembro, e da final da Liga dos Campeões, em agosto.

“Desconfinar não é relaxar. Respeite as medidas de prevenção da covid-19, como o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos, a etiqueta respiratória e a utilização de máscara em espaços fechados. Festeje o São João em segurança. Não facilite”, tinha recomendado a DGS.