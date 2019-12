Porto do Funchal com quase meio milhão de passageiros até novembro

O Porto do Funchal recebeu entre janeiro e novembro deste ano 244 escalas de navios de cruzeiro, que transportaram quase meio milhão de passageiros de visita à Madeira, informou hoje a Administração dos Portos da Madeira (APRAM).

De acordo com a presidente da APRAM, Paula Cabaço, citado na nota, os números relativos a este período vêm “confirmar que o Porto do Funchal está na linha da frente dos portos portugueses”.

A APRAM destaca na mesma nota que nos meses em análise se registou um aumento de 10 por cento no movimento de passageiros e de 3 por cento no número de escalas, face ao período homólogo.

No Porto do Funchal ocorreram nestes 11 meses 1.248 embarques e 1.395 desembarques, atingindo as 187.194 passagens de tripulantes.

A nota destaca que “novembro foi o melhor dos últimos cinco anos, com 53 escalas (+13 por cento) e 92.290 passageiros, (+18 por cento), relativamente ao período homólogo de 2018”.

O crescimento em novembro traduziu-se em mais seis escalas e 14.441 passageiros, num mês com um movimento de 37.556 tripulantes (mais 4.547), 458 desembarques (um acréscimo de 185) e 155 embarques (menos 49).

A noite da passagem do ano é a que regista a presença do maior número de navios no Funchal, estando já prevista a escala de 11 embarcações.