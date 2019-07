Porto de Lisboa recebe 239.135 passageiros de cruzeiro no primeiro semestre

O Porto de Lisboa recebeu um total de 239.135 passageiros de cruzeiro nos primeiros seis meses do ano, mais 8 por cento face ao mesmo período de 2018, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Porto de Lisboa dá conta de que no período homólogo de 2018 foram registados 221.072 passageiros de cruzeiros.

De acordo com a mesma nota, este aumento deve-se ao crescimento de 41 por cento dos passageiros em ‘turnaround’ (navios com partida e chegada a Lisboa, e não apenas a fazer escala), que passaram de 20.518 para 29.026, e de 5 por cento dos passageiros em trânsito, que aumentaram de 200.554 para 210.109.

Citada no comunicado, a presidente do conselho de administração do Porto de Lisboa, Lídia Sequeira, afirma que “o crescimento das viagens de ‘turnaround’ é uma consequência direta do novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, que oferece as melhores condições para acolher navios e passageiros de cruzeiro, mas também do potencial elevado que a cidade de Lisboa lhe confere, em especial com a sua beleza, o seu património e com a sua localização no cruzamento das principais rotas”.

“A localização do Porto de Lisboa confere-lhe vantagens acrescidas relativamente a outros portos, no que respeita ao início da época de cruzeiros no Mediterrâneo e às viagens de reposicionamento”, acrescenta.

Segundo o Porto de Lisboa, entre janeiro e junho foram registadas 29 travessias transatlânticas, mais cinco do que no mesmo período do ano passado, “verificando-se igualmente o aumento do número de navios de cruzeiro a operar no Mediterrâneo e ilhas atlânticas, que passou de 177, em 2018, para 193 em 2019”.

O comunicado destaca ainda que o mês de maio foi o que registou o maior número de passageiros de sempre (85.700), ultrapassando o recorde anterior, de 81.971.

O Porto de Lisboa ganhou pelo quarto ano consecutivo o prémio de melhor porto de cruzeiros da Europa, na 26.ª edição dos World Travel Awards Europa, que decorreu em 08 de junho no Funchal.