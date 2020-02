Desporto Portimonense empata com Moreirense na estreia de Paulo Sérgio Por

O treinador Paulo Sérgio não conseguiu inverter a ausência de vitórias do Portimonense, empatando na estreia em casa com o Moreirense (1-1), em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

Com este resultado o Portimonense, que não vence há nove encontros, mantém-se em lugar de descida, no 17.º posto, provisoriamente a três pontos do último classificado, já o Moreirense, está provisoriamente, no 13º lugar.

O Portimonense adiantou-se no marcador, aos 25 minutos, com um golo do defesa Jadson, mas a equipa do Moreirense empatou aos 36, por intermédio de Fábio Abreu.

O jogo começou equilibrado e, ao minuto 22, surge a primeira oportunidade flagrante do Moreirense num passe rasgado de Gabrielzinho, a desmarcar Filipe Santos, que isolou Bilel, que se atrapalhou à frente da baliza.

O primeiro golo do encontro foi marcado pela equipa da casa ao minuto 25, na sequência de um canto. Pedro Sá cabeceou ao primeiro poste para a uma defesa incompleta de Mateus Pasinato e, na recarga, Jadson inaugurou o marcador.

A equipa da casa animou com o golo, criando algumas oportunidades que não conseguiram alterar o resultado, com remates perigosos de Aylton Boa Morte (32) e de Tabata (34).

O Moreirense reagiu à diferença no marcador e sempre que conseguia tentava chegar à baliza do Portimonense, acabando mesmo por marcar, aos 36 minutos, numa jogada pela direita de Bilel, para o centro da grande área, onde Fábio Abreu se antecipou a Jackson Martínez e fez o primeiro para a equipa de Moreira de Cónegos.

Na segunda parte, ambas as equipas procuraram o golo da vitória e Bruno Costa tentou a sorte aos 52 minutos, num remate de fora da área, que obrigou Mateus Pasinato a mais uma defesa em voo para manter o resultado.

Aos 72 minutos, uma saída precipitada do guarda-redes do Portimonense poderia ter tido consequências mais graves, mas o remate de Filipe Soares não encontrou o caminho da baliza.

Jogo no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense – Moreirense: 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcador:

1-0, Jadson, 25 minutos.

1-1, Fábio Abreu, 36.

Equipas:

Portimonense: Shuichi Gonda, Koki Anzai (Beto, 83), Lucas Possignolo, Jadson, Henrique Custódio, Aylton Boa Morte, Pedro Sá, Dener (Lucas Fernandes, 63), Bruno Costa (Júnior Tavares, 69), Jackson Martinez e Bruno Tabata.

(Suplentes: Ricardo Ferreira, Hackman, Beto, Júnior Tavares, Willyan, Lucas Fernandes, Fernando Medeiros).

Treinador: Paulo Sérgio.

Moreirense: Mateus Pasinato, João Aurélio, Rosic, Lago, Fábio Pacheco, Abdu, Bilel, Filipe Soares, Nuno Santos (Alex Soares, 69), Fábio Abreu (Nenê,89) e Gabrielzinho (Pedro Nuno, 84).

(Suplentes: Trigueira, D’Alberto, Nenê, Mané, Steven Vitória, Alex Soares e Pedro Nuno).

Treinador: Ricardo Soares.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fábio Pacheco (45+2), Aylton Boa Morte (74).

Assistência: 2.493 espetadores.