Portimonense alcança em Tondela primeira vitória da época

O Portimonense alcançou hoje a sua primeira vitória na presente Liga de futebol, ao vencer em casa do Tondela por 2-1, no jogo que encerrou a segunda jornada da prova.

A equipa algarvia, que na ronda inaugural empatou 0-0 na receção ao Belenenses SAD, chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Aylton Boa Morte, aos 36 minutos, e de Iury Castilho, aos 45, tendo os viseenses, que na primeira jornada empataram 0-0 em Setúbal, reduzido já na reta final da partida por Richard Rodrigues, aos 84.

Com este triunfo, o Portimonense subiu ao quinto lugar com quatro pontos, enquanto a equipa de Tondela fecha a ronda no 13.º posto com um ponto.