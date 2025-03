Nas Notícias Portal da Queixa recebeu mais de 44 mil reclamações relacionadas com aumento do custo de vida Por

Consumidores relataram aumentos significativos nos preços em setores como Telecomunicações, Banca, Tecnologia e Bens Essenciais.

O aumento do custo de vida tem sido uma preocupação crescente entre os consumidores, refletindo-se no número de reclamações registadas no Portal da Queixa. Em 2024, foram registadas 44.329 reclamações, representando uma subida de 22%, entre o primeiro e o segundo semestre. O aumento de preços foi mais reclamado nos setores: Telecomunicações, Banca, Tecnologia e Bens Essenciais (Água, Eletricidade e Gás).

O impacto da inflação tem se vindo a refletir na insatisfação tornada pública pelos portugueses junto do Portal da Queixa, onde relatam casos de aumento significativo nos preços “sem explicação aparente”.

Reclamações relacionadas com custo de vida aumentam 22% no último ano

Segundo os dados do Portal da Queixa – analisados pela Consumers Trust Labs -, observou-se um crescimento no número de reclamações relacionadas com o aumento do custo de vida, totalizando 44.329 queixas em 2024, representando ainda um acréscimo de 22% no segundo semestre (24.385), face ao primeiro (19.944).

Entre os setores mais afetados e reclamados pelos consumidores estão: Comunicações, TV e Media (14%), Banca, Pagamentos e Investimentos (9%), Informática, Tecnologia e Som (8%), Água, Eletricidade e Gás (8%) e Hotéis, Viagens e Turismo (8%), onde os aumentos de preços foram mais evidentes e, muitas vezes, sem justificação clara, na opinião dos queixosos.

A análise revela que a maioria das queixas são registadas pelas mulheres (51%) e identifica também uma alta incidência de reclamações entre os consumidores mais jovens. Os dados mostram que 33% do volume de reclamações foi feito por pessoas com menos de 34 anos, indicando que este grupo etário tem sido particularmente afetado pelo aumento do custo de vida.

Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Aveiro são os distritos que concentram o maior volume de ocorrências.

Apesar de 63% das reclamações terem sido resolvidas, a avaliação média dos consumidores após o encerramento dos casos permanece baixa (3,8/10), sugerindo que as soluções oferecidas nem sempre atendem às expectativas dos clientes.

Pedro Lourenço, Fundador do Portal da Queixa, analisa: “O aumento do custo de vida, aliado à insatisfação dos consumidores mais jovens, reforça a necessidade de maior transparência na comunicação dos aumentos de preços e estratégias mais eficazes para mitigar o impacto da inflação.”

Sobre a Consumers Trust

A Consumers Trust é uma startup tecnológica portuguesa que ajuda milhares de marcas, todos os dias, em vários países, a gerir a reputação online através da oferta de um serviço de software (SaaS).

O software desenvolvido dá a possibilidade às marcas de interagir com os consumidores, consultar as suas experiências de consumo e resolver os seus problemas num processo de melhoria contínua e de elevação do nível de satisfação do cliente.

Atualmente a Consumers Trust opera através das cinco plataformas que detém em Portugal (Portal da Queixa), França (Réclame Ici), Espanha (Libro de Quejas), África do Sul (Complaints Book) e Reino Unido. A Consumers Trust Labs é uma nova unidade da empresa especializada em análise de dados, inteligência de mercado e consumer insights.