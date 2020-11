Economia Portal da Queixa lança campanha para aumentar literacia digital dos consumidores Por

Portal da Queixa ajuda a população a fazer compras com maior segurança e confiança, numa altura em que as vendas online aumentam. A iniciativa, que terá a duração de um ano, demonstra que é possível comprar através da Internet com segurança.

O contexto de pandemia acelerou o consumo online e veio quebrar barreiras nos hábitos de compra de milhares de portugueses. Há cada vez mais pessoas a comprar online e a tendência veio para ficar.

Atento a esta mudança de paradigma, o Portal da Queixa – enquanto comunidade online de consumidores e marcas -, avançou no sentido de um aumento da literacia digital dos consumidores em Portugal, com o propósito de mitigar ao máximo os casos de burla e fraude. Assim nasce a campanha: #NãoSejasPato.

Com esta iniciativa – que é um movimento cívico nacional -, pretende-se ajudar os consumidores portugueses a identificarem os perigos online para poderem efetuar as suas compras em maior segurança, sabendo como evitar as burlas e os esquemas enganosos.

Para tal, o Portal da Queixa desenvolveu uma plataforma lúdica – www.naosejaspato.pt -, idealizada para atrair a atenção das várias faixas etárias e sociais, com vista a garantir que o conhecimento é adquirido por toda a sociedade de consumo a fim de evitar que caia em esquemas fraudulentos, lesando o seu património.

A plataforma disponibiliza um jogo – um quiz formulado pelas marcas que aderiram à campanha -, permitindo aos visitantes que, de uma forma inclusiva e divertida, façam um teste de conhecimento acerca das boas práticas de compras através da internet.

Reconhecendo a importância deste movimento cívico nacional, a campanha conta com a associação de marcas representativas dos setores que interagem na jornada de compra do consumidor.