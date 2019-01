Apresentações/Novidades Porsche revela o 718 Cayman de corrida Por

A Porsche revelou o seu novo 718 Cayman GT4 Clubsport. Um modelo que surge três anos após o lançamento da primeira geração.

Esta nova proposta da marca de Weissach é feita a pensar nas pistas, embora surja numa variante ‘civilizada’.

Caracterizado por linhas exteriores bastante agressivas, e que denunciam o seu carácter feito para a competição, com amplas entradas de ar e um grande aerofólio traseiro, o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport tem um ‘coração’ a condizer.

Sob o capot traseiro está um motor de seis cilindros boxer de 3,8 litros que anuncia 425 cv. Um aumento de 40 cv relativamente ao seu antecessor, sendo que acoplada está uma caixa de seis velocidades de dupla embraiagem, concebida pela marca germânica.

Com 1320 quilos de peso, este bólide de Weissach possui partes de carroçaria em material compósito, como é o caso das portas e da asa traseira. Não se trata de carbono mas de subprodutos agrícolas com propriedades idênticas. E sendo pensado para circuito tem uma travagem a condizer, com discos em aço de 380 milímetros de diâmetro.

A Porsche anunciou que este modelo será comercializado para pilotos amadores, que terão a opção entre versões de Competição e de Trackday. Daí que não espante que a primeira seja proposta a 157 mil euros e a segunda por 134 mil euros. Isto sem contar com os impostos.