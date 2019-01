Apresentações/Novidades Porsche lança novo 911 Cabriolet Por

A Porsche decidiu renovar a sua proposta descapotável para o mítico 911. Um novo Cabriolet que deverá ser lançado no final deste ano, que acrescenta às linhas do coupé uma variante de ‘cabelo ao vento’ mais moderna.

Esteticamente há importantes aspetos a considerar, sendo que a secção dianteira se destaca pela renovação das óticas operadas a quando do lançamento do mais recente 911 de capota rígida, bem como o pára-choques e respetivas entradas de ar.

Trata-se de uma mudança lógica, em que o design do capot, com sulcos mais suaves é também parte integrante e onde os indicadores de direção – vulgo ‘piscas’ são perfeitamente integrados nos guarda-lamas dianteiros. Atrás a mudança é ainda mais notada, graças às muito afiladas óticas, ligadas por uma linha LED que acompanha todo o capot do motor.

A linha de anca é mais aprofundada e mas suavizada pela nova tampa da capota de lona, que possui agora um novo sistema hidráulico de abertura e fecho automáticos, que se traduz por uma maior rapidez da operação (12 segundos) – possível até velocidades de 50 km/h –, para além da capota incluir um vidro traseiro integrado e a estrutura inclui arcos de magnésio, de modo a evitar a deformação, pois era vulgar formar-se uma espécie de balão quando se rodava a velocidades mais altas.

No interior o maior destaque vai para o posicionamento dos instrumentos, que permitem ao condutor focar-se mais na condução propriamente dita. E neste aspeto beneficia do detetor de piso molhado (Wet Mode), do sistema de assistência à travagem com câmara e do sistema de estacionamento com câmara traseira

Mecanicamente o novo 911 Cabriolet é proposto em duas versões; Carrera S e Carrera 4S. Na primeira a tração é apenas traseira, enquanto a segunda propõe tração integral, ainda que ambas sejam servidas pelo mesmo motor seis cilindros boxer de 3.0 litros com 443 cv de potência, cuja maior novidade é a sua injeção eletrónica, cuja eficiência foi melhorada e permite reduzir as emissões.

A transmissão também é nova e é de oito velocidades e dupla embraiagem, sendo que o novo 911 Cabrio na versão S demora 3,9 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, para 306 km/h de velocidade máxima, enquanto na variante 4S acelera de 0 a 100 km/h em 3,8s e atinge uma velocidade máxima de 304 km/h.

O comportamento deste descapotável da Porsche também beneficia do novo posicionamento do motor e do rebaixamento do chassis em 10 centímetros, do Porsche Active Suspension Management e do reforço da rigidez das barras anti-rolamento.