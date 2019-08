Motores Porsche Império Cup traz ‘craques’ do Brasil ao Estoril Por

São mais de 70 carros e 100 pilotos em pista que no próximo fim de semana vão animar o Circuito do Estoril para competições do campeonato internacional Porsche Império Carrera Cup.

Tratam-se de provas Sprint e Endurance que no traçado dos arredores de Lisboa vão evoluir com carros dotados de motores de 4.0 e 3.8 litros. Na primeira vertente com provas de 25 minutos e mais uma volta e na segunda de duas horas e meia ou 300 km.

O traçado que foi palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 (1985), terá em pista alguns nomes conhecidos do ‘país-irmão’, o Brasil, com destaque para Nelson Piquet Jr e Ricardo Zonta, que no passado competiram na disciplina máxima do automobilismo, ou Lucas di Grassi, ex-campeão da Fórmula E.

Mas outros pilotos que estão presentes têm carreiras igualmente importantes, nomeadamente no campeonato brasileiro de stock caro ou na Eurofórmula 3 Open.

Vitor Bastita lidera a divisão destinada a Porsche com motor boxer seis cilindros de 4.0 litros com 460 cv, ABS, enquanto Enzo Elias comanda o campeonato destinado a Porsche com motores seis cilindros boxer de 3.8 litros com 450 cv.

Na vertetente Endurance há duas primeiras corridas de 300 km ou 2h45, e uma prova final de 500 km, que distribui mais pontos e pode ser disputada por trios ou duplas. O Estoril recebe a primeira prova desta competição, com as seguintes a terem lugar em território brasileiro, Goiânia a 26 de outubro e Interlagos (São Paulo) a 30 de novembro.

Nas duas primeiras corridas da temporada da Endurance Series as vitórias valem 68 pontos. Na terceira o triunfo dá 116 pontos.

Em 2016 na classe Cup Alan Hellmeister foi o campeão guiando sozinho. Na altura terminou as duas primeiras corridas em terceiro lugar e a última em segundo, mas competiu em cada uma das provas com um parceiro diferente – Ricardo Zonta, Alberto Valério e Nelson Piquet Jr.

Já em 2017, na classe Challenge, Hellmeister fez todas as corridas em dupla com Luca Seripieri e os dois foram campeões juntos, para no ano passado Lico Kaesemodel ser campeão ao lado de Ricardo Zonta na classe 4.0, enquanto Francisco Horta e William Freire ganharam na 3.8.