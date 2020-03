Artigo patrocinado Porque são cada vez mais populares as casas inteligentes Por

E hoje, já falou com a sua casa?

A nossa pergunta pode parecer fazer pouco sentido para algumas pessoas, mas a realidade é que a forma como interagimos com o nosso lar está a mudar a um ritmo difícil de acompanhar.

As casas inteligentes vão mudar a forma como vivemos até aos mais pequenos pormenores do nosso quotidiano.

No processo, estamos a dar-nos a conhecer e aos nossos hábitos à inteligência artificial que connosco coabita e que ali está para tornar a nossa vida mais simples e eficiente.

No futuro, talvez pensemos numa casa não apenas como uma edificação de quatro paredes, mas antes como um sistema quase orgânico e com uma “personalidade” que se adapta à nossa forma de ser.

É expectável que cada vez mais o nosso lar comunique connosco, antecipe as nossas necessidades, nos ajude a ser mais eficientes no dia-a-dia e ali esteja, ao fim do dia, para nos receber de volta.

Frigorífico, Compra-me Leite

Na verdade, ele talvez já o tenha feito sem que sequer lho tenha pedido.

Bastou indicar-lhe a frequência com que o devia fazer e o pedido online seguiu para que lho entreguem à sua porta na data indicada.

Cada vez mais interligados e munidos de sensores internos, os seus eletrodomésticos serão mais autossuficientes e capazes de o servir melhor.

Tudo o que nos parecia ficção científica ou demasiado rebuscado há uma ou duas décadas atrás começa a ser lugar-comum.

Faça-se Luz

O seu lar sabe que se aproxima da porta de entrada e as luzes iluminam-se.

À medida que entra, as luzes vão acompanhando e antecipando para que divisão se dirige.

Na verdade, não terá que usar mais do que necessita, pois o conceito de se esquecer de uma luz acesa deixará de fazer sentido.

Atualmente existem já inúmeras opções de iluminação inteligente, ideais num mundo que está cada vez mais ciente da necessidade de poupança energética.