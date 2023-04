Nas Notícias “Porquê fumar se podes dançar?” Por

Desafia os jovens a dançar contra o tabagismo

Em antecipação ao Dia Mundial da Dança, que se celebra a 29 de abril, o Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão (GECP) lança uma campanha digital dedicada aos adolescentes, em parceria com a atriz Margarida Serrano, cujo intuito é desincentivar o consumo tabágico nesta faixa etária. A campanha consiste num concurso lançado no Instagram que convida os jovens a repetir a dança original divulgada pela influencer digital e premeia o melhor vídeo.

O slogan desta iniciativa, “Porquê fumar se podes dançar?”, foi pensado para assinalar a efeméride, colocando o tema da iniciação tabágica na adolescência na ordem do dia. A jovem portuguesa Margarida Serrano, conhecida figura da ficção portuguesa, atleta de alta competição e campeã nacional de patinagem artística, foi a cara escolhida para fazer parte desta campanha que, em conjunto com o GECP, desafia os jovens a dançar para pôr fim ao tabagismo.

“Dança ao ritmo do GECP” é uma das mensagens impactantes desta iniciativa de sensibilização que convida os jovens a participar no desafio através da imitação da coreografia que a influenciadora criou especificamente para esta campanha. Todos os interessados em participar nesta iniciativa devem consultar o regulamento veiculado através dos canais oficiais do GECP, habilitando-se a um prémio que será atribuído ao melhor vídeo.

“Queremos aproveitar esta data tão positiva e animada para relembrar aos adolescentes os malefícios inerentes ao hábito de fumar, visto esta ser uma faixa etária onde se tem registado um aumento significativo do consumo de tabaco”, refere a Dr.ª Ana Barroso, pneumologista e membro da direção do GECP.

A mensagem “Porquê fumar se podes dançar?” reforça, assim, a importância que uma atividade como a dança

A mensagem “Porquê fumar se podes dançar?” reforça, assim, a importância que uma atividade como a dança pode ter na vida dos jovens, estimulando a disciplina, a criatividade e a boa disposição. Além disso, dançar é uma atividade física e também uma forma de expressão e socialização que contribui fortemente para a construção da identidade na adolescência, enquanto que fumar é um fator de risco para o aparecimento de doenças como o cancro do pulmão.

Embora esta campanha seja dirigida aos adolescentes, o GECP pretende também sensibilizar pais e encarregados de educação para a importância do diálogo e dos bons exemplos. Para a Dr.ª Ana Barroso, “os bons exemplos devem começar em casa, pois hoje sabe-se que os filhos de fumadores têm maior probabilidade de desenvolver o mesmo hábito. Os pais devem esforçar-se e tomar a decisão de deixar de fumar, mas caso não o consigam devem evitar fazê-lo juntos dos filhos para que estes não os venham a imitar e não sejam expostos ao fumo passivo”, acrescenta.

O cancro do pulmão e outras doenças respiratórias ou cardíacas devem ser mencionados nesses diálogos como fatores de risco para quem é fumador, mas para a especialista “nestas idades é mais benéfico que a mensagem se centre nas consequências a curto prazo de começar a fumar, tais como, o aspeto da pele, o mau hálito, os dentes amarelos, a perda de capacidade física, sem esquecer de evidenciar também a parte económica”.

“Queremos pôr todos os jovens do país a dançar para pôr fim ao tabagismo.”

Com o objetivo primordial de um dia poder vir a existir uma geração livre de tabaco, o GECP vai também divulgar esta campanha em algumas escolas do país. “Queremos pôr todos os jovens do país a dançar para pôr fim ao tabagismo. Não falamos apenas do tabaco tradicional, mas também do tabaco aquecido e dos cigarros eletrónicos que, infelizmente, têm vindo a ganhar bastante popularidade e aceitação entre os mais novos pelas suas embalagens apelativas e variedade de sabores”, refere a pneumologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

Estas novas formas de tabaco, apesar de alegarem ser seguras, não estão livres de toxinas cancerígenas e, como tal, acarretam malefícios comprovados para a saúde.