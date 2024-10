“Por que é que a polícia mentiu? Odair Muniz não tinha faca na mão”

Os desacatos na Área Metropolitana de Lisboa, derivados da morte de Odair Muniz, são em parte motivados pela própria PSP, de acordo com Fabian Figueiredo.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda acusa a PSP de colocar “um facto falso no comunicado”. Em causa está a declaração de que Odair Muniz, baleado mortalmente por um agente da PSP na Cova da Moura, na Amadora, na madrugada de segunda-feira, após uma perseguição policial.

No bairro do Zambujal (Amadora), onde Odair Muniz residia, clama-se por “justiça”. E há três noites que se registam desacatos, com autocarros e caixotes do lixo incendiados em zonas como Arrentela (Seixal), Pontinha (Odivelas) ou Santo António dos Cavaleiros (Loures).

E o comunicado do PSP, ao referir “uma mentira”, veio incendiar ainda mais os ânimos, no entender do líder parlamentar do Bloco de Esquerda, que exige explicações à PSP.

“O comunicado da polícia disse uma mentira e isso é preocupante. Isso é grave. Os próprios agentes disseram à Polícia Judiciária que Odair Muniz não tinha uma faca na mão quando foi abordado pela polícia”, salienta Fabian Figueiredo.

“Por que é que a direção nacional da PSP decidiu colocar um facto falso no comunicado? Isto não dá confiança na comunicação da polícia. Nós estamos num momento extremamente sensível e as pessoas precisam de acreditar na palavra da polícia”, reforça o dirigente bloquista, em declarações no programa ‘360’ da RTP3.

“Mal de nós se acreditamos que os polícias atiram para matar”

Porém, no mesmo programa esteve o líder parlamentar do Chega, com uma visão totalmente contrária. Pedro Pinto sai em defesa dos polícias e insinuou que a esquerda tem propagado uma ideia de que há agentes dispostos a “atirar a matar”.

“Não acredito que haja um agente que tenha atirado a matar. Não acredito que alguém que veste uma farda queira matar. Não acredito. E mal de nós, num Estado de Direito, se quisermos acreditar que os polícias estão a atirar para matar”, garante.

“Não podemos é sofrer na pele aquilo que os polícias sofrem na pele todos os anos. São centenas, aliás, são milhares de polícias agredidos todos os anos”, conclui Pedro Pinto.