Motores Pontus Tidemand com a M-Sport no WRC Por

Pontus Tidemand, que em 2017 se sagrou Campeão do Mundo em WRC2, vai disputar várias provas do ‘Mundial’ de 2019 pela M-Sport.

O sueco disputará para já o Rali de Monte Carlo e o Rali da Suécia com um Ford Fiesta RS WRC da equipa de Malcolm Wilson.

Foto: André Lavadinho

A escolha de Tidemand surge depois do piloto ter decidido deixar a Skoda, na qual Kalle Rovanpera parece ser agora o escolhido para disputar o título WRC 2 pelo construtor checo, com o sueco a deixar também os serviços da Even Management.

“Quero unicamente concretizar o meu sonho de um dia me tornar campeão do mundso. Isso implica sair do lugar de conforto e fazer tudo ao meu alcance para avançar”, explica Pontus Tidemand.

O escandinavo de 28 anos já tinha competido pela equipa de Malcom Wilson no passado, depois de competir com um Ford no Campeonato da Suécia de ralis com um Ford, e também no JWRC e no WRC2. Também chegou a guiar um Fiesta WRC há alguns anos.

“As minhas anteriores experiências foram boas. A M-Sport é muito profissional. Sei que eles me vão dar todas as ferramentas para que esteja ao meu melhor nível. Estou radiante por estar de regresso num WRC, o que foi possível graças a Malcolm e aos meus parceiros. Foi um grande objetivo para o qual trabalhei depois do último rali da época”, acrescenta Tidemand.