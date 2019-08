Motores Pontus Tidemand com a M-Sport Ford no Rali da Turquia Por

Pontus Tidemans vai regressar aos comandos de um Ford Fiesta WRC oficial no Rali da Turquia.

O piloto sueco tripulou um dos Fiesta RS WRC da equipa da M-Sport nos ralis de Monte Carlo e da Suécia e a prova turca – que se disputa entre 12 e 15 de setembro – será a terceira oportunidade para tripular um dos bólides da divisão principal do Campeonato do Mundo da especialidade.

Tidemand tinha desaparecido dos ‘radares’ do WRC após a prova sueca, mas agora a sua maior experiência do terreno no Rali da Turquia acabou por ser decisiva para que os seus serviços fossem requisitados em vez de Greensmith, o piloto que tem substituído o lesionado Elfyn Evans.

Embora o piloto sueco tenha competido na prova turca aos comandos de um Skoda Fabia R5 no ano passado, conhece o percurso, e está ansioso pela sua terceira experiência num WRC: “Estou contente por regressar ao WRC com a M-Sport. Esperava por isso depois do Rali da Suécia em fevereiro. Estou inteiramente concentrado na preparação o mais minuciosa possível, já que depois do ano passado percebi que a Turquia é um rali muito difícil. Mas estou pronto para enfrentar o desafio”.

“Espero fazer bons progressos durante este rali e poder estar mais competitivo, agora que tenho mais experiência”, acrescenta Pontus Tidemand, que tripulará um terceiro Fiesta RS WRC da M-Sport, ao lado de Teemu Suninen e de Elfyn Evans, que regressará ao WRC na prova turca.