Economia “Ponto mais crítico desta contração económica já ficou para trás”, garante ministro Por

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, afirmou que “o ponto mais crítico” da crise gerada pela pandemia de covid-19 “já ficou para trás”.

“Hoje mesmo tivemos notícias do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) que nos levam a pensar que, de facto, o ponto mais crítico desta contração económica já ficou para trás”, declarou o governante, em Felgueiras, à margem de uma visita a uma empresa de calçado.

O ministro reconheceu que ainda existe um “crescimento do número de desempregados”, mas salientou que “em junho já houve mais ofertas de emprego e mais colocações de trabalhadores do que em maio”.

“Ainda é muito pouco, mas claramente já existe aqui um abrandamento na subida de desemprego”, insistiu.

O tempo é ainda “de uma grande incerteza”, mas o ritmo de crescimento do desemprego “abrandou claramente”.

“Em junho, pela primeira vez, tivemos mais ofertas e mais colocação de trabalho do que nos meses anteriores”, concluiu Pedro Siza Vieira.