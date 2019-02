Motores Polónia poderá regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis Por

Apesar dos problemas de segurança que levaram à exclusão da prova do Campeonato do Mundo de Ralis do ano passado, a Polónia poderá estar de regresso ao WRC.

Isso mesmo já foi admitido pelo promotor do campeonato, que apesar de não desvalorizar o fator do comportamento do público e a sua limitação às zonas autorizadas – área na qual Portugal é exemplar – há o interesse num regresso às especiais polacas, devido ao mercado que representa.

No entanto neste seu regresso ao WRC a Polónia poderá ter a concorrência de outros eventos no Leste da Europa, como é o caso da Estónia, ‘berço’ de um dos mais proeminentes pilotos da disciplina, Ott Tanak, e agora também sede da equipa de ralis da Toyota.

O governo da Estónia investiu forte no rali que se vai disputar em julho, mostrando a sua intenção de ver o país inscrito no calendário do ‘Mundial’ dentro em breve, se possível já em 2020. Isto apesar do promotor do WRC não confirmar que o rali estónio seja para já um candidato a receber o campeonato.