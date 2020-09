Desporto “Políticos estão sempre prontos para se colarem ao sucesso de um desportista” Por

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, acusou o Governo de oportunismo e ignorância, depois de ontem ter sido anunciado que a I Liga vai continuar sem ter público nas bancadas.

“Infelizmente, no que toca ao desporto, as nossas autoridades padecem de dois grandes problemas: são ignorantes e oportunistas”, acusou o dirigente portista, no editorial da revista Dragões.

Num duro ataque ao Governo, o presidente azul e branco lembrou os “milhões de euros” que o público paga (através dos clubes) em impostos e o contributo do desporto, como setor económico, “para o prestígio do país”.

Para além de “ignorantes”, por não reconhecerem publicamente “a importância social e económica de atividades que envolvem milhões de pessoas, como espectadores e como praticantes”, as autoridades são também “oportunistas”, no entender do dirigente.

“Nas alturas em que se assinala algum feito relevante de um desportista português, lá estão sempre os políticos prontos para aparecer e para se colarem ao sucesso que a maior parte das vezes não ajudaram a construir”, salientou Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto considerou uma “aberração” que o futebol continue a não ter público quando há outras iniciativas, incluindo políticas (numa referência indireta à Festa do Avante), com autorização para ter público.

“As praças de touros do Sul de Portugal estão quase cheias. Os concertos de música e espetáculos de comédia têm plateias preenchidas. Também não falta gente às iniciativas políticas dos partidos e a grandes cerimónias religiosas”, apontou.

Os governantes “caminham para ficar na história como os carrascos do desporto nacional”, concluiu Pinto da Costa, neste editorial para a revista do clube.