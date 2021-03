Desporto “Políticos do meu país nunca disseram que joguei bem”. Futre chora com elogio de autarca de Madrid Por

O antigo jogador de futebol Paulo Futre chorou ao ouvir os elogios de José Almeida, presidente da Câmara de Madrid, Espanha, e confessou o desencanto por nunca ter sido reconhecido pela “classe política” portuguesa.

“Pedi à minha mãe que, se por acaso morresse, que espalhasse as minhas cinzas no Calderón [estádio do Atlético de Madrid], na faixa em que Futre jogava”, disse o autarca de Madrid.

Questionado sobre estas declarações, Paulo Futre tentou segurar as lágrimas, mas acabou a chorar e até soltou um calão. “Sou português, c……! Sou português, não sou espanhol”, desabafou em direto. Posteriormente, nas redes sociais, ao partilhar o momento, pediu desculpa: “O que acontece neste vídeo saiu do fundo do meu coração. Peço desculpa pela palavra que usei”.

Futre foi “o primeiro a ter êxito” como jogador português no estrangeiro e era reconhecido pelos emigrantes, que “tinham orgulho” e “respeito” pelo compatriota que se assumia como figura maior do Atlético de Madrid, mas nunca o poder político nacional destacou a importância do esquerdino na promoção do país.

“Orgulhoso” com as palavras do autarca de Madrid, o antigo internacional português manifestou uma certa revolta por nunca ter tido o devido reconhecimento por parte da “classe política” portuguesa, apesar de ter sido um emigrante de sucesso.

“Sinto-me orgulhoso. Muito orgulhoso. São palavras maiores, do político mais valorado em Espanha. Sou português e aqui [os políticos] nem disseram que eu joguei bem. Este homem é espanhol e está a dizer isto em português. Tenho 55 anos e a classe política do meu país nunca disse que eu joguei bem, tirando o grande Mário Soares, que mo disse pessoalmente”, afirmou.

A este propósito, o ex-jogador lembrou, durante o comentário na CMTV, que chegou a ser elogiado “em português” pelo Rei de Espanha, quando venceu a Taça de Espanha, na temporada 1991/92, numa final contra o Real Madrid, o eterno rival do Atlético, em pleno Santiago Bernabéu.

“O Rei de Espanha, quando me entregou a Taça, deu-me os parabéns em português. O Rei de Espanha! Aqui, nenhum político me disse que joguei bem”, concluiu

Veja aqui o momento, partilhado por Paulo Futre nas redes sociais.