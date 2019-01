Polícias “todos unidos e fardados” vão manifestar-se em Lisboa em março

Os sindicatos da PSP decidiram hoje, “por uma grande maioria” de estruturas sindicais, efetuar a 14 de março uma manifestação de polícias fardados, com um desfile desde a Direção Nacional até ao Ministério da Administração Interna, em Lisboa.

Fonte sindical adiantou à Lusa que, como já aconteceu em outras ocasiões, a maioria dos 16 sindicatos da PSP decidiu juntar-se num protesto comum para “recuperação dos 12 anos em que tiveram as carreiras congeladas” (entre 01 setembro 2005 e 31 dezembro 2017), pelo “direito a um regime de aposentação e pré-aposentação” e pelo “direito a subsídio de risco”, entre outras reivindicações.

A manifestação começará com uma concentração em frente à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, na Penha de França, e seguirá para o Terreiro do Paço, passando pela rua Marquês da Silveira, avenida Almirante Reis, praça do Martim Moniz, praça da Figueira, rua da Prata e praça do Comércio, onde se situa o MAI.

Numa nota enviada à agência Lusa, um dos sindicatos que vai integrar a manifestação/desfile explica que esta “não será encabeçada por nenhum sindicato ou representante sindical, sendo o protesto, como o nome diz, uma ‘manifestação de polícias’, nem contará com faixa ou bandeiras de algum sindicato”.