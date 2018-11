Polícia timorense detém dois estudantes em novo protesto em frente ao Parlamento

A polícia timorense deteve hoje dois estudantes envolvidos num protesto em frente ao Parlamento Nacional, onde foram incendiados dois pneus, durante mais um dia de manifestações contra a compra de viaturas para os deputados.

Ao longo das últimas semanas grupos de jovens do Movimento Universitário de Timor-Leste (MULT) têm-se juntado na zona nas imediações do Parlamento em protestos contra os leilões de veículos usados pelos deputados, a preços muito mais baixos do que o mercado, quando os parlamentares terminam o mandato.

A lei impede que os jovens se manifestem a menos de 100 metros do Parlamento Nacional, questão que hoje os estudantes voltaram a ignorar.

Um grupo incendiou dois pneus levando à intervenção da polícia timorense que deteve pelo menos dois jovens.

O Parlamento situa-se em frente dos edifícios principais da Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) e os manifestantes concentram-se num jardim próximo, ao lado da entrada do Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT), no centro de Díli.

O protesto foi contestado por alguns deputados que se queixaram de os estudantes usarem caixões e cruzes, simbolizando as usadas em lápides, com nomes de deputados e do presidente do Parlamento Nacional.

Hoje os estudantes voltaram a incluir no protesto uma caixa de papelão, coberta com papel preto, a simbolizar um caixão.