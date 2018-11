Desporto Polícia teme desacatos no regresso do Benfica e reforça segurança no aeroporto Por

A Polícia decidiu reforçar os elementos no aeroporto de Lisboa onde a comitiva do Benfica é esperada nesta tarde. De acordo com o Correio da Manhã, a polícia tenta evitar protestos que os adeptos possam fazer depois da goleada sofrida para a Liga dos Campeões.

O clima dos adeptos do Benfica e da equipa de futebol profissional é tenso, numa altura em que os apoiantes benfiquistas têm pedido a demissão do treinador Rui Vitória (têm mostrado lenços brancos após os jogos).

O desaire com contornos de goleada na última noite, em jogo da Liga dos Campeões, levou a polícia a aumentar o dispositivo de segurança no aeroporto de Lisboa para evitar problemas para a comitiva das águias no regresso a Portugal.

Rui Vitória é, nesta altura, um dos ‘alvos’ dos adeptos encarnados.