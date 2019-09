Polícia norte-americana prende quatro brasileiros por estarem ilegais no país

A polícia de fronteira do estado norte-americano do Maine deteve quatro cidadãos brasileiros por alegadamente estarem a viver ilegalmente no país, anunciaram hoje as autoridades policiais.

A polícia norte-americana de proteção das alfândegas e fronteiras disse que os agentes detiveram dois dos homens na quarta-feira, na área de Farmington, e investigações posteriores conduziram-nos a um hotel onde os outros dois foram presos.

As autoridades dos Estados Unidos dizem que inicialmente todos os homens entraram legalmente no país com visto turístico, e que todos admitiram estarem a trabalhar ilegalmente em território norte-americano.

Aos quatro homens foi determinada abertura de processo com vista à expulsão dos Estados Unidos, estando sob custódia da polícia fronteiriça.