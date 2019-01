Polícia moçambicana detém três homens na posse de marfim e pedras preciosas

A Polícia moçambicana deteve três homens na posse de sete pontas de marfim, 40 quilos de pedras preciosas e notas falsificadas na província de Nampula, norte de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

As detenções resultam de uma operação do dia 06 de janeiro, de acordo com Zacarias Nacute, porta-voz da PRM em Nampula, norte de Moçambique.

Durante a operação, um dos integrantes do grupo foi baleado quando tentava fugir das autoridades.

“Há suspeita de existência de outros integrantes deste mesmo grupo. Continuamos com as diligências”, acrescentou aquele responsável.