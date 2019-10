Polícia moçambicana apreende sete pontas de marfim e detém três suspeitos

A polícia moçambicana apreendeu sete pontas de marfim e deteve três suspeitos de pertencerem a um grupo de traficantes de troféus de caça, no centro do país, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

“Estamos a trabalhar para deter outros integrantes do grupo”, disse Mateus Mindu, porta-voz do comando da Polícia da República de Moçambique (PRM) de Manica.

“Suspeitamos que o grupo pertence a uma rede de tráfico de marfim”, acrescentou.

Os suspeitos foram detidos no domingo no distrito de Vanduzi quando transportavam as pontas de marfim para a cidade da Beira, de onde seriam exportadas para a Ásia.

A Polícia, disse, está a investigar a proveniência dos troféus, mas a primeira investigação indica que terão sido obtidos no Parque Nacional da Gorongosa (PNG).

As pontas foram hoje entregues à Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) e encaminhados para o PNG.

Esta é a terceira apreensão de pontas de marfins deste ano em Manica, ascendendo a um total de 17, com cinco detidos, todos moçambicanos.