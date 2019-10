Polícia Marítima portuguesa resgatou na madrugada de hoje 38 migrantes na Grécia

A equipa da Polícia Marítima em missão na Grécia resgatou, na madrugada de hoje, mais 38 migrantes que navegavam num bote rumo à ilha de Lesbos, na Grécia.

Em comunicado a Polícia Marítima explica que cerca das 03:40, a equipa da Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima detetou um eco na zona de Eftalou, tendo sido de imediato transmitidas as coordenadas à sua equipa a bordo da embarcação “Tubarão”, que se dirigiu para o local, confirmando que o eco era um bote de migrantes, o qual foi intercetado.

A bordo seguiam 38 migrantes, dos quais 13 crianças, 10 mulheres (uma grávida) e 15 homens.

Por razões de segurança, acrescenta, os migrantes foram todos transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o Porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas.

Durante o trajeto, os elementos da Polícia Marítima ministraram oxigénio a uma mulher que apresentava dificuldades respiratórias.

Desde 2014, quando iniciou a participação na missão Poseidon, na Grécia, a Polícia Marítima já resgatou 6329 migrantes.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.