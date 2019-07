Polícia de Cabo Verde abre inquérito a morte de detido que saltou de viatura

O comando da Polícia Nacional de Cabo Verde ordenou hoje a abertura de um inquérito à morte de um jovem, no domingo, na Praia, que alegadamente terá saltado da viatura policial quando era transportado, sob detenção, para a esquadra.

Em comunicado, a Polícia Nacional refere que durante a madrugada de domingo foi chamada a intervir na localidade de Chã de Areia, devido a distúrbios numa festa privada, licenciado pela Câmara Municipal da Praia.

“Um grupo de jovens teria arrombado uma das placas de vedação do recinto e entrado para o seu interior sem o devido pagamento. De imediato desencadearam-se diligências juntamente com a organização do evento e identificaram-se os jovens, que foram detidos para serem conduzidos à esquadra para melhor identificação”, refere a Polícia Nacional.

Contudo, durante a viagem de destino à esquadra policial de Achada Santo António, na cidade da Praia, dois dos detidos “forçaram a porta da cela da viatura policial em movimento”.

Um dos jovens colocou-se em fuga e outro, “na sequência do salto e queda” sofreu lesões graves, tendo sido transportado ao hospital, acabando por morrer.

“A Polícia Nacional informa ainda que vai ordenar a abertura de um inquérito interno para o cabal apuramento do que terá acontecido”, conclui a nota daquela força policial.