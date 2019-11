Polícia brasileira desarticula esquema internacional de envio de droga para a Europa

A Polícia Federal (PF) brasileira cumpriu hoje 40 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em vários estados do país, desarticulando uma organização criminosa especializada no envio de droga para a Europa, anunciaram fontes oficiais.

A operação, denominada Wanderlust, mobilizou cerca de 200 polícias federais pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Amazonas e no Distrito Federal.

As investigações, que tiveram início em março deste ano, descobriram que a organização comandava o esquema a partir dos municípios de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e de Curitiba, no estado do Paraná.

“No decorrer do inquérito policial foram realizadas diversas ações em aeroportos brasileiros e no exterior, com 25 pessoas presas em flagrante, seis delas em Lisboa, Portugal, e quase duas toneladas de drogas apreendidas”, indicou hoje a PF na sua página na internet.

Numa das ações, as autoridades intercetaram em João Pessoa, no estado nordestino da Paraíba, uma carga de 1,6 toneladas de haxixe num veleiro que partiu do Marrocos, no norte de África, tendo sido a maior apreensão deste tipo de droga pela Polícia Federal.

Na operação de hoje foram ainda apreendidos 40 veículos, entre embarcações, camiões, automóveis e motocicletas, assim como outros bens com valor estimado em mais de 10 milhões de reais (cerca de dois milhões de euros).

Segundo a Polícia Federal, a Operação Wanderlust foi o resultado, também, de acordos de cooperação policial internacional com diversos países, incluindo Portugal.