Polícia anuncia uma detenção e vários feridos em incidente na Ponte de Londres

A polícia britânica anunciou hoje que o incidente da Ponte de Londres (London Bridge) envolveu um ataque com arma branca e referiu-se a vários feridos e à detenção de um homem.

Previamente, a estação de televisão pública britânica BBC tinha-se referido a disparos e a informações sobre uma pessoa ferida.

O jornalista da BBC John McManus estava no local e disse ter assistido a uma discussão entre várias pessoas na ponte. “De início pensei que era uma alteração”, mas de seguida ouviram-se disparos, afirmou.

O Serviço de ambulâncias londrino enviou várias equipas para o local.

A polícia estava a afastar os transeuntes do local do incidente, na parte norte da ponte, que une o distrito financeiro com a margem sul do rio Tamisa.

A polícia da cidade de Londres, a força responsável pelo distrito financeiro, exortou a população a manter-se afastada do local.

Em 2017 a Ponte de Londres foi palco de um ataque quando duas pessoas foram mortas num atentado de reivindicado por apoiantes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), e que prosseguiu em Borough Market, nos arredores, com mais vítimas.