Polícia angolana apreende mais de 100 quilos de liamba

A polícia angolana anunciou hoje a apreensão de mais de 111 quilos de liamba, 4,3 gramas de cocaína e desmantelou uma rede de 19 cidadãos se dedicava ao tráfico de estupefaciente nos municípios de Luanda.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da polícia, intendente Mateus Rodrigues, as ações resultam de uma operação realizada entre 09 e 23 de janeiro, culminando com a detenção de 105 pessoas.

O oficial da polícia deu conta que no decurso da operação conjunta com o Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Luanda foram igualmente apreendidos mais de 900.000 kwanzas, 4.900 dólares falsos e diverso material de utilidade doméstica.

Foram apreendidas também 16 armas de fogo, 14 automóveis e quatro motorizadas.

Questionado sobre a proveniência do número de armas de fogo que nos últimos tempos têm sido retiradas pelas autoridades, o porta-voz da polícia em Luanda admitiu que os crimes cometidos com recurso a armas de fogo “são preocupantes”.

“Os crimes com recurso a armas de fogo são aqueles que mais preocupam, a delegação do ministério do Interior em Luanda e o SIC têm direcionado a maior parte das suas ações no sentido da retirada dessas armas em circulação”, explicou.

Envolvidos no crime de “fraude de vendas” foram detidos seis cidadãos, que no município de Viana, um dos mais populosos de Luanda, procediam ao ensacamento de cerca de quatro toneladas de cimento a granel furtado.

Segundo Mateus Rodrigues, entre os 105 cidadãos detidos, consta também um falso pastor, envolvido no crime de burla por defraudação de 3,7 milhões de kwanzas com fim de realizar “sessões de espiritismo para expulsar a maldição” da residência da vítima.