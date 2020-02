Apresentações/Novidades Polestar Percept trilha caminhos para o futuro Por

A Polestar – marca de performance elétrica do Grupo Volvo – revelou o seu novo protótipo Percept.

Trata-se de um ‘concept car’ que desbrava caminhos do construtor para o futuro, cuja apresentação acontecerá no próximo mês de março no Salão Automóvel de Genebra.

É, acima de tudo, pensar a construção automóvel de uma forma mais amiga do ambiente em termos de conceção, através da adoção de materiais sustentáveis, ainda que sem perder a parte dinâmica e a criatividade que é o ato de criar um automóvel.

Assim o Polestar Percept evidencia um design minimalista e uma melhoria contínua da experiência digital, sendo que segundo os seus criadores o nome foi escolhido para enfatizar o papel do automóvel num contexto de performance elétrica, tão cara por esta marca da ‘esfera’ Volvo.

Também é assumido que com o Percecpt a Polestar que deixar uma declaração, representando uma filosofia de design única, como faz questão de salientar o seu responsável executivo.

“O Precept é uma declaração, uma visão daquilo que a Polestar representa e do que a torna relevante. Este modelo é uma resposta aos desafios atualmente apresentados à industria automóvel e à sociedade”, afirma Thomas Ingelath

O chefe executivo da Polestar reitera que “o Polestar Precept é uma antecipação dos próximos modelos e mostra como podemos aplicar a inovação para minimizar o nosso impacto ambiental”.

Apesar do seu caráter de performance, este novo ‘concept’ é um quatro portas, que vinca ao conceito Minimalistic Athleticism, o tipo de design que a marca pretende aplicar nos seus futuros modelos. Tem uma distância entre eixos de 3,1 metros e uma preocupação de eficiência aerodinâmica com uma silhueta mais próxima do solo.