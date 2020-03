Apresentações/Novidades Polestar 2 inicia fase de produção Por

A Polestar – marca de performance elétrica do Volvo Car Group – anunciou que o modelo Polestar 2 entrou na sua fase de produção.

Na fase anterior, de pré-produção, verificaram-se se as unidades preenchiam os elevados níveis de exigência a que se propõe a marca. Só depois, na China, se avançou para a fase da podução final.

As expetativas da marca é que as primeiras unidades sejam entregues aos clientes no verão deste ano de um modelo que foi apresentado apenas online, por motivos ambientais.

O novo modelo evidencia um design vanguardista e capaz de proporcionar uma experiência única para o consumidor. Insere-se no segmento dos automóveis compactos premium, sendo um cinco portas que utiliza a plataforma CMA – Compact Modular Architechture da Volvo.

Em termos de motorizações há duas disponíveis e uma bateria com 78 kWh de capacidade, que permitirá uma autonomia de 500 quilómetros, sendo que o ‘pack’ de baterias de 27 módulos está integrado na parte inferior do veículo, contribuindo para um aumento da rigidez do chassis e os melhores níveis de insonorização e vibração – o ruído de estrada foi reduzido para os 3.7 dB.

A performance não foi esquecida pois é um dos princípios da marca. E o Polestar 2 anuncia 408 cv de potência, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de cinco segundos.