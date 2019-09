Fórmula 1 ‘Pole’ de Charles Leclerc em Itália deixa ‘tifosi’ em delírio Por

Charles Leclerc levou os milhares de ‘tifosi’ presentes em Monza ao delírio, depois de garantir a ‘pole position’ para o Grande Prémio de Itália.

O monegasco, que há uma semana na Bélgica tinha obtido o seu primeiro triunfo na Fórmula 1, confirmou aquilo que já mostrara nos treinos de sexta-feira ao realizar a melhor volta ao traçado transalpino na terceira e derradeira qualificação de hoje.

Num autêntico jogo do ‘empurra’ para ver quem seria o último a lançar-se na pista de Monza para realizar a última tentativa de uma volta rápida na Q3, toda a gente deixou para a última hora quase arriscando passar na linha da meta fora de tempo para que o seu tempo fosse validado.

Nico Hulkenberg chegou mesmo a cortar a primeira chicane para ficar atrás dos seus mais diretos rivais para o lugar de melhor dos ‘outros’ – a seguir aos pilotos da Ferrari, Mercedes e Red Bull.

Leclerc e Carlos Sainz Jr seriam os últimos a consegui-lo fazer a tempo, com o ‘dono’ do Ferrari SF 90 # 16 a conseguir cumprir a sua melhor volta em 1m19,307s, superando por quase nada o seu grande rival de Spa-Francorchamps e também deste fim de semana em Monza, Lewis Hamilton. O campeão do Mundo gastou apenas mais 39 milésimas de segundo.

Contrariamente ao que tinha sucedido na véspera desta vez Valtteri Bottas foi melhor do que Sebastian Vettel e colocou o segundo Mercedes na terceira posição da grelha de partida ao gastar apenas mais 47 milésimas do que Charles Leclerc. O finlandês acabou por compensar o facto de ter falhado a sua primeira tentativa para uma boa volta lançada, devido a uma situação de bandeira vermelha causada pelo despiste de Kimi Raikkonen à saída da Paralóbica.

Atrás de Vettel, que ficou a 0,150s do seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo garantiu a sua melhor qualificação do ano, ao garantir o quinto lugar no ‘grid’ no melhor dos Renault, que acabaram por monopolizar a terceira fila, já que Nico Hulkenberg foi apenas duas décimas mais lento do que o seu companheiro de equipa.

Sem perspetivas de partir na parte da frente da grelha para a corrida domingo, devido à sua penalização por troca de motor Max Verstappen acabou por não registar qualquer tempo, aparentemente devido a um problema, que a FIA resolveu investigar, pois suspeita que a Red Bull tenha tomado a decisão de uma forma deliberada.

Alexander Albon acabou por ser o melhor representante da equipa de Milton-Keynes, na oitava posição, atrás de

Carlos Sainz Jr mas diante de Raikkonen, no único Alfa Romeo a atingir a Q3, à qual acedeu também Lance Stroll para garantir o 10º lugar do grid no único Racing Point a atingir a derradeira qualificação. Mas nenhum dos três logrou fazer tempos.

Resultado da qualificação

1º Charles Leclerc (Ferrari) 1m19,307s

2º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m19,346s

3º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m19,354s

4º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m19,457s

5º Daniel Ricciardo (Renault) 1m19,839s

6º Nico Hulkenverg (Renault) 1m20,049s

7º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m20,909s

8º Alexander Albon (Red Bull)

9 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

10º Lance Stroll (Racing Point)