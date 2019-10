Polaco Daniel Stefanski apita o Portugal-Luxemburgo de qualificação para Euro2020

O polaco Daniel Stefanski foi nomeado para arbitrar na sexta-feira o Portugal-Luxemburgo, do Grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol, anunciou hoje a UEFA.

Stefanski, de 42 anos, é internacional desde 2013, mas nunca apitou qualquer jogo da seleção portuguesa nem de qualquer clube luso.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Daniel Stefanski vai ser auxiliado por Marcin Boniek e Dawid Golis, que serão os assistentes, e Pawel Gil, que irá ocupar o lugar de quarto árbitro.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45.

A Ucrânia lidera o Grupo B com 13 pontos, seguido de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.