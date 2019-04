Motores Pódio no Estoril soube a pouco para Miguel Lobo e Patrick Cunha Por

Miguel Lobo e Patrick Cunha subiram ao pódio na primeira ronda do Open de Portugal de Velocidade, que teve lugar no Circuito do Estoril no passado fim de semana.

Dividindo o Porsche Cayma GT4 da Veloso Motorsport, a dupla começou bem conquistando a ‘pole position’ para a primeira corrida de qualificação. O que lhe abria boas perspetivas para a prova de 13 voltas.

No entanto, e depois de ter estado na luta pelas posições cimeiras, Miguel Lobo teve problemas de transmissão que os atrasou consideravelmente. O desfecho acabou por ser o oitavo posto, devido a uma passagem pelas boxes. Ainda assim Miguel Lobo garantiu o triunfo na classe G1 e o segundo lugar entre os GT.

Patrick Cunha teve melhor sorte que o piloto de Paços de Ferreira, e na segunda corrida de qualificação cruzou a meta no segundo posto, depois de uma prova isenta de problemas.

Apesar de arrancar para a terceira corrida apenas do quinto lugar da grelha, Miguel Lobo e o seu companheiro de equipa tinham grandes expetativas. O piloto pacense partiu bem e rapidamente chegou aos lugares do pódio. Contudo ficou sem travões, o que o fez sair duas vezes do asfalto.

Depois Patrick Cunha conseguiria levar o Cayman GT4 ao terceiro lugar, segundo entre os GT e primeiro da classe G1. Um resultado que espelhou as dificuldades com as condições meteorológicas. “Apesar de tudo fomos competitivos, como demonstra o nosso andamento e a ‘pole position que conquistei no sábado. O terceiro lugar é o resultado possível, mas poderia ter sido melhor”, salientou Miguel Lobo.

Para o jovem piloto pacense o melhor do fim de semana foram os pontos somados, sendo que o pensamento tem de ir para a próxima prova da temporada: “Não estivemos aqui com o nosso carro, o que nos criou alguns problemas. Mas em Braga teremos já o Mercedes AMG GT4 e estou seguro de que seremos ainda mais competitivos e não ter as questões de fiabilidade que sentimos aqui”.

A próxima prova do Open de Portugal de Velocidade disputa-se nos próximos dias 4 e 5 de Maio, No Circuito Vasco Sameiro, Braga.