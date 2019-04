Motores Pódio no Algarve reforça candidatura ao título de Pedro Dias da Silva Por

Pedro Dias da Silva e José Janela garantiram o seu primeiro pódio da época no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno ao serem os terceiros classificados na Baja de Loulé, disputada no fim de semana nas serras algarvias.

A dupla da PRK Sports realizaram uma prova a todos os títulos notável e sempre a subir na classificação, tirando bom partido das capacidades da Ford Ranger EXR 05.

No primeiro dia o piloto de Tomar obteve o sétimo tempo no prólogo de nove quilómetros, recuperando depois três posições. O que o deixou motivado para ‘atacar’ no domingo e procurar conquistar mais lugares na classificação, o que veio a conseguir.

Pedro Dias da Silva aproveitou os pisos onde a Ford Ranger se sentia mais à vontade para acelerar o andamento, regressando a Almancil sem qualquer problema mecânico, o que é também revelador da enorme fiabilidade da máquina construída pela Extreme Raid.

Ainda assim o piloto nabantino destacou: “Os últimos quilómetros do segundo setor seletivo foram particularmente duros. Tratava-se de uma zona muito encadeada com pisos exigentes e isso representou um desafio adicional já com a meta praticamente á vista. Toda a equipa está de parabéns e este resultado é de todos. Foi um excelente fim-de-semana para nós”.

“O carro esteve irrepreensível e este pódio anima-nos muito… Paralelamente, após esta segunda prova estou no segundo lugar do campeonato de pilotos e o José Janela lidera o de navegadores, portanto está provado que este é o caminho que temos que trilhar para atingir os nosso objetivos”, sublinhou Pedro Dias da Silva.

O piloto de Tomar já pensa nas provas que se seguem, a começar pela Baja TT Capital dos Vinhos, que vai para a estrada entre 24 e 26 de maio: “Quero manter este nível em todas as provas, mesmo sabendo que temos pela frente jornadas muito exigentes. Há que começar a trabalhar de imediato para a próxima ronda, em Reguengos de Monsaraz”.