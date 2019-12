Poder de compra em Portugal sobe para 76,8 por cento da média da UE em 2018

O poder de compra em Portugal fixou-se em 76,8 por cento da média da União Europeia em 2018, acima do ano anterior (76,6 por cento), ocupando o 16º. lugar entre os países da zona euro, divulgou hoje o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Produto Interno Bruto (PIB) ‘per capita’ expresso em Paridades de Poder de Compra (PPC) no ano passado foi superior em 0,2 pontos percentuais ao verificado em 2017.

Entre os 37 países analisados, o INE destaca que a diferença entre o Luxemburgo (com 261,1 por cento da média da UE) que apresenta o maior índice de volume, ou seja, mais de duas vezes e meia acima da média da UE28 e cerca de cinco vezes maior do que o da Bulgária (com 50,8 por cento), o país da UE com o valor mais baixo.

Considerando apenas os 19 Estados-membros que integram a zona euro, Portugal ocupava em 2018 a 16.ª posição, abaixo da Estónia (81,6 por cento), da Lituânia (80,3 por cento) e à frente da Eslováquia, Letónia e Grécia.

Em termos nominais, o PIB ‘per capita’ de Portugal em 2018 apresentou um crescimento positivo (4,2 por cento), determinado pelo aumento nominal do PIB (4,1 por cento) e pela diminuição da população (-0,16 por cento).

Relativamente à despesa de consumo individual ‘per capita’ (DCIpc), que o INE refere como sendo um indicador mais apropriado para refletir o bem-estar das famílias, o posicionamento relativo de Portugal é superior à indicada pelo PIB ‘per capita’ no conjunto dos países considerados, ocupando a 13.ª posição entre os países da zona euro.

Entre 2017 e 2018, a DCIpc medida em paridades de poder de compra fixou-se em 82,9 por cento da média da UE, valor superior em 1,4 pontos percentuais ao observado em 2017 (81,5).

O INE adverte que estes resultados “devem ser analisados com alguma prudência, particularmente em termos de evolução temporal, uma vez que ao longo do tempo verificam-se alterações de diferente natureza, nomeadamente ao nível da seleção do cabaz comum de bens e serviços em comparação, dos métodos e fontes dos preços utilizados no exercício PPC e da substituição de valores preliminares por definitivos da contabilidade nacional”.