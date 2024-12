Nas Notícias Interesse por podcasts aumenta 122% num ano em Portugal Por

Que os podcasts são um verdadeiro sucesso mundial não é novidade para ninguém: de acordo com estimativas da eMarketer, pessoas de todos os países passam pelo menos uma hora dos seus dias a ouvi-los na universidade, em casa ou durante o trajeto para o trabalho.

Agora, a Preply, que investigou a procura por conteúdos do tipo nos mecanismos digitais de Portugal, acaba de constatar que o interesse pelos programas em áudio está a crescer de forma considerável entre os portugueses.

Para se ter uma ideia, somente nos últimos doze meses, as buscas online a envolver o formato em questão tiveram um aumento de 122% entre os internautas.

As pesquisas giraram em torno de podcasts nacionais e produções de países como o Brasil e Estados Unidos.

Entre os assuntos mais procurados pelos portugueses durante o período estiveram temas como futebol, outros desportos e, ainda, saúde mental.

Ora, mas se, de facto, a população portuguesa está cada vez mais rendida às conversas e entrevistas em áudio nas plataformas digitais, quais são as produções que estiveram por trás dos maiores volumes de busca na internet no último ano?

A resposta pode ser conferida no ranking abaixo, que conta não apenas com os nomes mais populares de Norte a Sul, mas o que os novos ouvintes poderão encontrar em cada um deles, ao clicarem no play.

Podcasts mais populares entre os portugueses em 2024

Confira:

Flow Podcast

Ativa no Brasil desde 2018, o Flow Podcast é conhecido pelo seu formato descontraído, onde o apresentador Igor Rodrigues Coelho (mais conhecido como Igor 3K) recebe convidados de diversas áreas, como artistas, políticos, influenciadores e especialistas. Com episódios longos e dinâmicos, o programa prioriza conversas espontâneas, proporcionando debates aprofundados e momentos de humor.

Podcasts Expresso

Os Podcasts Expresso, produzidos pelo jornal nacional Expresso, abrangem uma vasta gama de temas, desde política e economia até cultura e estilo de vida. Com diferentes programas e formatos, são uma excelente escolha para quem procura informação aprofundada e análises do panorama português e internacional.

Podcasts Observador

De forma similar aos programas anteriores, os Podcasts Observador são uma extensão do jornal português Observador. Oferecem episódios voltados para a atualidade, com destaque para política, economia, desporto e temas sociais. Ideal para quem deseja acompanhar os principais acontecimentos nacionais e globais com comentários especializados.

Whatever Podcast

Este podcast mistura irreverência e autenticidade, sendo voltado para um público jovem. Criado nos Estados Unidos, o Whatever Podcast explora temas como relacionamentos, cultura pop e sociedade, sempre com convidados que adicionam perspectivas diversificadas e provocatórias.

Podcast do Mestre

Conduzido pelo atleta e preparador Bruno Dias, o Podcast do Mestre traz conversas e entrevistas recorrentes com profissionais de diversos segmentos, que partilham as suas rotinas, desafios e trajetórias profissionais. Com episódios inspiradores e repletos de dicas, é uma ótima escolha para quem procura motivação e ferramentas para o sucesso pessoal.

Podcast Universitário

Apresentado por Rafael Vieira, o Podcast Universitário é um recurso valioso para futuros e atuais estudantes universitários em Portugal. Com testemunhos de mais de 140 licenciaturas e mestrados, o programa aborda temas como acesso ao ensino superior, atividades extracurriculares e dicas para ingressar no mercado de trabalho. Trata-se de uma excelente ferramenta para quem deseja explorar caminhos académicos e preparar-se para os desafios da vida universitária e profissional.

Vénus Podcast

Criado no Brasil e apresentado por Cris Paiva e Yasmin Ali, o Vénus Podcast combina humor, histórias inspiradoras e conversas descontraídas com convidados de diferentes áreas, como artistas, influenciadores e empreendedores. Conhecido pela sua leveza e autenticidade, o programa é um espaço de partilha de experiências, trazendo diálogos envolventes que equilibram diversão e profundidade.

Isso Não Se Diz

Isso Não Se Diz é um podcast criado pelo ator e humorista Bruno Nogueira, após o sucesso do projeto “Como é que o bicho mexe?”. É uma espécie de talk show com transmissão diária no seu perfil do Instagram. Segundo Bruno Nogueira, que costuma abordar questões do dia a dia em tom de comédia, trata-se de uma proposta simples e sem grandes segredos: “essencialmente um senhor com um microfone à frente a embirrar com situações”.

Metodologia do estudo sobre podcasts

Para compreender quais os podcasts mais populares em Portugal, o estudo em questão considerou pesquisas no Google realizadas por portugueses durante os últimos doze meses.

A investigação foi orientada pelas expressões “podcast” e “podcasts”, contemplando todas as buscas relativas ao segmento de Norte a Sul.

Em seguida, os programas foram dispostos em um ranking baseado no volume total de buscas ao longo do último ano.

Sobre a Preply

A Preply é uma plataforma online de aprendizagem que liga milhões de professores nativos a alunos de todo o mundo.

A empresa fundada em Kiev, na Ucrânia, e que conta com escritórios em Barcelona, Espanha, já alcançou mais de 140 mil professores que ensinam 50 idiomas em 203 países ao redor do planeta.

Todos os meses, a Preply realiza pesquisas nas áreas de educação, mercado, estilo de vida e outros temas relevantes.