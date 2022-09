Nas Redes “Pobre Portugal, sempre condenado a pagar rendas milionárias a uns poucos e a viver na penúria” Por

PS e PSD têm procurado chegar a um entendimento relativamente à questão da construção, ou não, de um novo aeroporto para Lisboa.

Ao longo de anos, a discussão tem sido frequente em alguns momentos, mas até agora não passou de mera intenção, sendo que os sucessivos governos não têm avançado para o terreno com propostas concretas.

Agora, António Costa reuniu-se com Luís Montenegro, líder do PSD, para tentar encontrar uma solução. E o atual primeiro-ministro mostrou-se confiante de que poderão ocorrer desenvolvimentos a respeito do novo aeroporto de Lisboa.

A propósito deste processo, José Gomes Ferreira, jornalista e comentador da SIC e SIC Notícias, partilhou um artigo de opinião que se tem tornado viral nas redes sociais nas últimas horas sob o título de “um novo grande Aeroporto em Lisboa, para dar negócios aos amigos?”

Gomes Ferreira começa por destacar que a capital tem seis estruturas que poderiam ser usadas para apoiar o aeroporto Humberto Delgado.

“Lisboa já tem seis, repito, seis estruturas aeroportuárias. Porque não, aproveitar uma das cinco disponíveis para reforçar a Portela?”, interroga o especialista em matérias económicas e financeiras, apontando para as tais infraestruturas existentes.

Para Gomes Ferreira é fundamental que se perceba que a capital tem, além do aeroporto Humberto Delgado, outros espaços como “os aeroportos militares do Montijo e da Base Aérea de Sintra” e os “aeródromos de Tires, de Alverca e da Ota”.

Estado “não têm dinheiro para construir novos hospitais”

Nas contas de Gomes Ferreira “são seis infraestruturas ao todo.”

Assim, Gomes Ferreira diz não entender que se queira construir “mais um grande aeroporto de raiz” para servir a capital portuguesa, isto num país onde, nota, os cofres do Estado “não têm dinheiro para construir novos hospitais”.

Por outro lado, o especialista em temas relacionados com economia e finanças sustenta que “as grandes construtoras dos esquemas já estão a esfregar as mãos de contentes” com a possibilidade de avançar a construção de um novo aeroporto de raiz para servir Lisboa.

Deste modo, Gomes Ferreira não tem problemas em apelidar o país de um “pobre Portugal” que fica “condenado a pagar rendas milionárias a uns poucos e a viver na penúria generalizada.”

Enquanto PS e PSD tentam convergir no tema do novo aeroporto, o Presidente da República mostra-se confiante de que a obra possa avançar.

“É fundamental, porque o aeroporto não vai ser para este Governo, vai ser para o país e, portanto, é para este Governo, para o Governo a seguir a este Governo, para o Governo a seguir ao Governo a seguir a este Governo”, comentou Marcelo Rebelo de Sousa.