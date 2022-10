Insólito Pneus à solta no IC19: Um vídeo engraçado que termina mal Por

Pneus soltam-se de carrinha no IC19

Dois pneus de uma carrinha que circulava no IC19 entre Sintra-Lisboa soltaram-se e acabaram por percorrer uma distância longa de forma desgovernada, acabando por embater em três veículos que estavam numa bomba de gasolina.

O episódio pouco comum, e ao mesmo tempo perigoso, já se tornou viral nas redes sociais onde tem somado milhares de partilhas.

Tudo aconteceu na zona do Cacém numa das principais ligações à capital portuguesa, uma estrada muito movimentada diariamente.

Inicialmente parecia apenas mais uma consequência de um de vários acidentes que ocorrem naquela estrada.

Só que com o passar do tempo e uma vez que os pneus ganhavam cada vez mais velocidade sem controlo, as pessoas começaram a aperceber-se de que algo poderia correr mal.

Nesse sentido, um camionista começou a buzinar para tentar chamar a atenção de pessoas que estavam nomeadamente num posto de combustível que foi ‘atacado’.

Pneus perdidos no IC19 embatem em três carros em bomba de gasolina

Os pneus soltaram-se da carrinha no IC19 e andaram cerca de quilómetro e meio de forma incontrolável, com um final que, apesar de tudo, poderia ter sido pior neste caricato episódio.

Não existiram feridos a registar, mas três veículos que estavam numa bomba de combustível acabaram danificados, tal como duas bombas de abastecimento.

O vídeo que contém linguagem que pode ferir suscetibilidades