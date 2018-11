Nas Notícias António Costa recorda “marca indelével” do general Loureiro dos Santos na construção da democracia Por

O primeiro-ministro, António Costa, expressou hoje o seu “profundo pesar” pela morte de Loureiro dos Santos, considerando que o general deixou uma “marca indelével na construção e consolidação” da democracia portuguesa.

“O general Loureiro dos Santos deixou uma marca indelével na construção e consolidação da nossa democracia”, vincou o também secretário-geral do PS, que falava aos jornalistas antes de um almoço com militantes socialistas, em Coimbra.

José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje em Lisboa, aos 82 anos, vítima de doença, disse à agência Lusa fonte da família.

António Costa salientou o facto de o general, já depois de ter terminado a sua prestação de serviço, ter prosseguido com “uma reflexão sempre muito ativa, muito inteligente, muito informada sobre a inserção geoestratégica de Portugal”.

“Deu grandes contributos para a definição da nossa política externa e agora deixa-nos com muita saudade”, disse o primeiro-ministro.

Nascido em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, em 02 de setembro de 1936, José Alberto Loureiro dos Santos foi ministro da Defesa Nacional entre 1978 e 1980 nos IV e V Governos Constitucionais, chefiados por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo, ambos executivos de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes.

Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do Exército.