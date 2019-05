PM escocesa atribui vitória dos nacionalistas nas europeias a posição anti ‘Brexit’

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, atribuiu hoje à “posição clara anti Brexit do seu partido o “absolutamente fantástico” resultado nas eleições europeias, sendo o mais votado na Escócia, bem à frente dos adversários.

O Partido Nacionalista Escocês deverá obter o melhor resultado da sua história numas eleições europeias, depois de ter feito uma campanha crítica do Brexit, tendo conseguido eleger mais um eurodeputado, ficando com três dos seis lugares escoceses no Parlamento Europeu, do total de 73 atribuídos a todo o Reino Unido.

Durante uma visita a Dublin, na Irlanda, Nicola Sturgeon sustentou que foi a posição clara contrária à saída do Reino Unido da União Europeia que permitiu ao Partido Nacionalista Escocês sair como vitorioso da noite eleitoral europeia na Escócia, com 37,8 por cento dos votos, bem à frente do Partido do Brexit – o vencedor no Reino Unido – que naquela região teve 15 por cento dos votos e elegeu apenas um eurodeputado.

Na contagem de votos na Escócia, o terceiro lugar foi para o Partido Liberal Democrático, pró-europeu, com 13,9 por cento, que relegou para quarto lugar os Conservadores (11,7 por cento) e para quinto os Trabalhistas (9,3 por cento).

Para Nicola Sturgeon, a vitória do Partido Nacionalista Escocês indica “de forma enfaticamente clara” a rejeição da saída do Reino Unido da União Europeia, recordando que o Partido do Brexit, que defende a saída com ou sem acordo, ficou a larga distância.

“Não só ganhámos as eleições, como temos uma vantagem de 20 pontos sobre os nossos rivais mais próximos”, disse a primeira-ministra escocesa, para quem este resultado é também uma declaração de confiança ao seu governo.

Sturgeon realçou ainda a pesada derrota do Partido Trabalhista, que considerou ter sido “um colapso”, devido à sua indecisão relativamente ao Brexit.